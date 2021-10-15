Mevlana'nın 22. kuşak torunu Manisa'daki törene katıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’yu ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana'nın 22. kuşak torunu Manisa'daki törene katıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’yu ağırladı

İHA

Mevlana'nın 22. kuşak torunu Manisa'daki törene katıldı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’yu ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Mevlâna Hazretleri’nin Veladet Merasimi' konulu tören kapsamında, Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’yu ağırladı. Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili görevini yürütmekte olan Esin Çelebi Bayru’ya Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü Doç. Dr. Nuri Şimşekler eşlik etti.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, protokol üyeleri, STK temsilcileri, akademik personel, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı tören, Geleneksel Sanatlar Sergisi’nin açılışı ve Mevlevi Şerbeti ikramında bulunulmasıyla başladı.
Mevlâna Hazretleri’nin Veladet Merasimi konulu törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Davetimize icabet edip bizleri şereflendiren başta Esin Çelebi Bayru hanımefendi olmak üzere Uluslararası Mevlâna Vakfı temsilcilerine ve bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Esin Çelebi Bayru ve Doç. Dr. Nuri Şimşekler tarafından gerçekleştirilen söyleşi samimi sohbetlere sahne olurken Mevlevi geleneği gereği “Dostlarla bir olduktan sonra hiçbir işte güçlük yoktur” şiarıyla sözü açan Şimşekler, Mevlana hakkında yapılan akademik çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Mevlana’nın 13. yüzyılın anlayışı çerçevesinde eserler vermiş olmasına karşın, çağını ve içinde yetiştiği coğrafyayı aşan, farklı dil, din, mezhep, kesimlerden insanların kendisinden istifade edebildiği bir şahsiyet olduğuna ve vefatında dahi cenazesinin arkasında çok farklı inançlara mensup insanların sıralandığına değindi. Şimşekler sözlerinde, “Mevlana’nın vefatından sonra oluşturulan Mevlevi kültür yolunun, sadece sema töreninin içerisine hapsedilmemesi gerekir; bu kültüre verilebilecek en büyük zararlardan biri Mevlana’nın bu şekilde bir mukabeleye indirgenmesidir” vurgusunda bulundu.
“Kütüphanelerde yer bulan Mevlana’nın eserlerinden, sadece bugün değil, aslında yüzyıllardır ilham aldığımızı görüyoruz. Onun sadece doğumunu değil vefatını da Şebi Aruz törenleri kapsamında büyük bir coşkuyla kutluyor; kendisinin öğretilerini her fırsatta anmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer veren Doç. Dr. Nuri Şimşekler; bugün, Türkiye'de yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin arşivlendiği YÖKTEZ sisteminde Mevlevilik kültürüne dair araştırmalar yapan çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezinin bulunduğu açıklamasını yaparak, Mevlana’nın öğretilerinin edebiyattan güzel sanatlara, psikolojiden filolojiye ve iletişim çalışmalarına uzanan bir yelpazede araştırmaya konu olduğunun sevindirici bir gelişme olduğuna değindi. Bu ilginin artarak devam ettiğini, akademinin teveccühünün insanlık adına umut verici olduğuna da dem vuran Şimşekler, Mevlana’nın Türkiye'de Atatürk’ten sonra adına enstitü açılan ilk şahsiyet olmasının kendisine verilen kıymetin göstergesi olduğunu kaydetti.

"Mesnevi 26 dile tercüme edildi"
Doç. Dr. Nuri Şimşekler sözlerini, “Dünyada 26 farklı dile tercüme edilen 6 cilt, 26 bin beyit, 52 bin mısradan teşekkül Mesnevi, insanlığa mal olmuş, dünya belleğine kaydedilmek üzere UNESCO tarafından korunma altına alınan bir eserdir. Osmanlı coğrafyası içerisinde 140 tane Mevlevihane açılmış. Osmanlı nereyi fethetmiş kılıcı ile, gönül erleri ile de gönül fethini gerçekleştirmiş. Kılıçla fethettiği yerlerin kalıcı olmasını sağlamak için bu Mevlevihaneleri açmaktan geri durmamış. Bu, Osmanlı’nın kültür politikasının bir göstergesi.” ifadeleriyle sonlandırdı.

"Bize her zaman Türklüğümüzle iftihar etmeyi öğrettiler"
Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ise “Bize her zaman Türklüğümüzle iftihar etmeyi öğrettiler. Büyükbabamın Makam Çelebisi olarak Halep Mevlevihanesine atanması sebebiyle Suriye'ye gitmesi Halep’te doğmamıza neden oldu. Babama ülkede kalabilmek adına Arap salahiyetine geçmesi teklif edildiğinde Türklüğünden vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine Suriye’den ayrıldık ve tüm eşyalarımızı geride bırakarak bir daha geri dönmemek üzere Türkiye'ye geldik. Mevlâna torunu olmak nasıl bir his diye sorduklarında nasıl yanıt vereceğimi bilememekle birlikte, Manisa Mevlevihane’sinde şeyhlik yapmış olan Abdülhalim Çelebi’nin torunu olmakla gurur duyuyorum; çünkü kendisi İstiklal Madalyası sahibi bir vatanperver. Kendisinin İstiklal Madalyası vefatının ardından bana emanet edildi ve her Cumhuriyet Bayramı’nda o madalyayı takarak, Cumhuriyet resepsiyonuna gururla iştirak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula'da 'Her kahvehane bir kütüphane' projesi başladı
YEREL HABERLER Kula'da 'Her kahvehane bir kütüphane' projesi başladı
Jeopark Kula, ilk iç saha maçında Ürgüp Spor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Jeopark Kula, ilk iç saha maçında Ürgüp Spor'u konuk ...
Kaçak su kullanımına karşı sürekli sahadalar Manisa’da son 9 ayda kaçak su kullanan 682 aboneye ceza kesildi
YEREL HABERLER Kaçak su kullanımına karşı sürekli ...
Dünya Çiftçi Kadınlar gününde zeytin ağacından düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dünya Çiftçi Kadınlar gününde zeytin ağacından düşen ...
Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı
YEREL HABERLER Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı
Meteoroloji Manisa için uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Meteoroloji Manisa için uyarıda bulundu
Dünya Kadın Çiftçiler Gününde üretici kadınlar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Dünya Kadın Çiftçiler Gününde üretici kadınlar ...
Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı
Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' pişmanlığı Aşılarını olmayan genç çift, Covid-19'a yakalandı 18 yaşındaki çift, Covid-19'a yakalandıktan sonra aşı yaptırmadıklarına pişman oldu
YEREL HABERLER Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' ...
İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı
YEREL HABERLER İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı
Akhisarspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor çıkış arıyor
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı Manisa'da çalınan arı kovanları, jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı Manisa'da ...
‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon’ ...
Manisa'da durdurulan otomobilde, tabanca ve uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan otomobilde, tabanca ve ...
Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Selendi'de okul servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Selendi'de okul servis şoförlerine eğitim
16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER 16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i öldü
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Su kuyusuna düşen keçileri kurtarmak için zamanla yarıştılar Manisa itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen keçileri kurtarmak için zamanla ...
Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL HABERLER Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi ...
Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ‘Atık Yönetim Planı’ onayını aldı
YEREL HABERLER Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ‘Atık Yönetim ...
Yapılan köprü kırsal mahallelerin ilçe merkezine ulaşımını kısalttı
YEREL HABERLER Yapılan köprü kırsal mahallelerin ilçe merkezine ...
Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL HABERLER Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.