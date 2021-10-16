Selendili öğrencilere 'Gıdanı koru kumbarası' dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıdanı koru' kampanyası kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde öğrencilere kumbara dağıtıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda kayıpları ve israfının önlenmesi amacıyla bakanlık tarafından başlatılan 'Gıdanı koru' kampanyası farkındalık oluşturma projesi kapsamında hazırlanan 'Gıdanı koru kumbarası Selendi'de öğrencilere dağıtıldı.

Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından Atatürk İlkokulunda öğrencilere kumbara dağıtımı gerçekleşti. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen 800 adet kumbaranın diğer ilkokul öğrencilerine de dağıtılacağı öğrenildi.

Kumbara dağıtımına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilçemizdeki ilkokul öğrencilerine dağıtılmak İl Müdürlüğümüzden gönderilen kumbaraları öğrencilerimize dağıtıyoruz. Amacımız gıda israfını önlemek için farkındalık oluşturmak. Onun için tüm ilçe halkımızı da gıda israfını en aza indirilmesi için bu farkındalığa destek olmaya davet ediyoruz. Gıdalarımız çöpe gitmesin" dedi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ise, "Çocuklarımız ailelerinden aldığı harçlıklardan 2 çikolata yerine bir çikolata alıp geri kalan harçlığını kumbarasına atarak gıda israfına son vermeliyiz. Bu etkinliğe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizde destek oluyoruz. Gıdamızı koruyup sofralarımıza sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

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