Elginkan Vakfından öğrencilere 500 tablet desteği

Manisa’da, Elginkan Vakfı tarafından karşılanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının da dağıtımına aracılık edeceği 500 adet tabletin dağıtımına Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirilen programla başlandı.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden 5 öğrenciye Valilik Brifing salonunda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla temsili tablet dağıtımı yapıldı.

Dağıtılacak 500 tabletin ilk beş adeti için Vali Karadeniz'in katılımıyla düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özokumuşoğlu, Manisa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Helvacı, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

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