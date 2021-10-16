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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da cenaze aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti

İHA

Manisa'da cenaze aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde cenaze aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 09 FJ 237 plakalı cenaze nakil aracı, Saruhanlı'nın Tirkeş Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Ferdi Arslan'a çarptı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferdi Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze aracının sürücüsü E.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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