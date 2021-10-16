Turgutluspor kazanmak zorunda

TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, yarın Ankaraspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Turgutlu'da sakatlıkları bulunan Serhat, Ozan İsmail ve Erdoğan'ın durumları maç saati netleşecek. Hafta içinde Somaspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, grupta 7 maçta 2 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Yolların ayrıldığı Kazım Akgün'ün yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Turgutluspor'u sahaya yine U19 Teknik Direktörü Ercan Karasu çıkaracak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-10-16 12:49:19
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