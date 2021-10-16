Somaspor galibiyet için deplasmanda

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyetle başlayıp, ardından çıktığı 5 maçta tek galibiyetle yetinen Somaspor, yarın Antalya'da Serik Belediyespor deplasmanına çıkacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda Onur Bingöl yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Somaspor'un grupta 7 maçta 11, Serik'in ise 7 puanı var. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeniden kazanmaya başlamak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-10-16 13:02:06



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