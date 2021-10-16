Menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek kurtarıldı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde menfezde mahsur kalan 7 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halıtlı Mahallesi'ndeki yağmur suyu menfezinden gelen köpek sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler menfezde mahsur kaldığı belirlenen 7 yavru köpeği 2 saatlik çalışmayla kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Manisa Emre SAÇLI

2021-10-16 13:45:27



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