Hapishaneye kaçak sokulmak istenen telefon jandarmaya takıldı

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde hapishanede bulunan bir kişiye ayakkabı içerisine gizlenmiş olarak gönderilen telefon jandarma ekiplerinin dikkatine sayesinde ele geçildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan hükümlü bulunan Olgun D.’ye kardeşi F.D.’den kargo geldi. Jandarma ekipleri gelen kargoyu Xray cihazından tarattığı sırada içinde bulunanlardan şüphelendi. Durum üzerine kargoyu hükümlü Olgun D. eşliğinde açarak inceleyen ekipler ayakkabı içerisine gizlenmiş telefon buldu.

Durum üzerine idari soruşturma başlatan ekipler Cumhuriyet Savcılığına bilgi verdi.

Soruşturma devam ediyor.

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