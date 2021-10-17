Ani fren yapan tırdaki taşlar arabanın üzerine savruldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde otobüsün ani fren yapması sonrası tır sürücüsü de fren yapınca tırda yüklü bulunan parke taşları bir otomobilin üzerine savruldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesi DibekdereGölmarmara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önündeki otobüsün ani fren yapması sonucu 01 BAR 03 plakalı parke taşı yüklü tır sürücüsü S.S. de ani fren yaptı. Tır sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle tırda yüklü olan parke taşları 45 YB 8139 plakalı aracın üzerine savruldu. Üzerine gelen taşlar nedeniyle bariyerlere çarpan araç içerisindeki M.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı M.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

M.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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