Akhisarspor yine kayıplarda

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda lider Pendikspor'a 4-1 mağlup olarak üst üste 3'üncü yenilgisini alan Akhisarspor kötü gidişe engel olamadı. Sezonun ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi aldıktan sonra düşüşe geçen yeşil-siyahlılar, son 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlikle yetindi. Son 3 müsabakada kalesinde 6 gol görüp, sadece 1 gol atabilen Akhisar temsilcisi 7 maçta topladığı 7 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Akhisarspor önümüzdeki hafta konuk edeceği Uşakspor'u yenerek ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-10-17 13:46:33



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