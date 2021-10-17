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Turgutluspor - Ankaraspor: 4-3

DHA

Turgutluspor - Ankaraspor: 4-3


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Tuncay Ercan (xx), Hasan Cebeci (xx)
TURGUTLUSPOR: Ozan (xx) Berk (xx) (Dk. 71 Hamit xxx), Özgür (xx), Emre (xx), Burak (xx) (Dk. 77 Mustafa xx), Sarper (x) (Dk. 46 Mutlu xxx), Marvin Sinan (xx), Hakan (xx) (Dk. 77 Alper xx), Berat (xxx) (Dk. 85 Okan), Nuri (xxx), Yiğit (xx)
ANKARASPOR: Ömer (x) Erdem (xx) (Dk. 58 Metin x), Furkan (xxx), Murat (xxx), Sedat (xxx), Semih (xx) (Dk. 64 Gökhan x), Alaettin (x), Mehmet (x) (Dk. 46 Eren x), Erdal (xx) (Dk. 86 Şahin), Mert (xx), Recep (xx)
GOLLER: Dk.10 Sedat, Dk. 22 Furkan, Dk. 44 Murat (Ankaraspor), Dk.18 ve Dk. 53 Berat, Dk. 67 Nuri, Dk. 90+1 Hamit (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Yiğit, Özgür, Mutlu (Turgutluspor), Mehmet, Recep, Sedat (Ankaraspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 55 Ömer (Ankaraspor), Dk. 90+6 Özgür (Turgutluspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 7 haftada galip gelemeyip düşme hattında kalan Turgutluspor, sezonun ilk 3 puanını Ankaraspor'la evinde giriştiği gol düellosunu uzatma anlarında 4-3 kazanarak aldı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ilk yarıda 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen mağlup olan Ankaraspor'un gollerini 10'uncu dakikada Sedat, 22'nci dakikada Furkan ile 44'üncü dakikada Murat attı. Turgutluspor, 18 ve 53'üncü dakikalarda Berat, 67'nci dakikada Nuri ve 90+1'inci dakikada Hamit'le ilk galibiyetine uzandı. Gergin geçen maçta 55'inci dakikada konuk takımdan Ömer, 90+6'da ise ev sahibinden Özgür kırmızı kart gördü. Turgutluspor, bu sonuçla 8 maçta 5 puana ulaşıp düşme hattından çıktı. 
Kazım Akgün'le yollar ayrıldıktan sonra henüz yeni teknik direktör belirlemeyen Turgutluspor'da maçı İskenderun FK'dan ayrılan Ümit Karan da izledi. Eski ünlü futbolcunun kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktörü olması bekleniyor.
10'uncu dakikada Ankaraspor öne geçti. Sol kanattan Erdal´ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Sedat´ın yerden düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.
18'inci dakikada skor eşitlendi. Marvin Sinan'ın sağ kanattan ortasında Berat´ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı, dönen topu yine Berat takip ederek ağlara yolladı: 1-1.
22'nci dakikada Turgutluspor´un uzaklaştıramadığı topta Sedat´ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Furkan´ın yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-2.
44'üncü dakikada konuk takım 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan Erdem´in ortasında ceza alanında topla buluşan Murat düzgün vurdu: 1-3.
53'üncü dakikada sol kanattan Berk´in ortasında Berat ceza alanında topu göğsüyle düzeltti ve vuruşunu yaptı: 2-3.
55'inci dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ankaraspor savunmasının arkasına sarkan Mutlu kaleci Ömer´in müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza alanı dışında yaşanan pozisyon sonrası hakem kaleci Ömer´i kırmızı kartla ihraç etti.
67'nci dakikada sahalarda ender yaşanan bir gol Turgutluspor´dan geldi. Ankaraspor´dan topu kapan Nuri, kalecinin önde olduğunu gördü ve kendi yarı sahasından topu kaleye yolladı: 3-3.
90+1'inci dakikada sol kanatta ceza alanında top buluşan Hamit, çaprazdan skoru belirledi: 4-3.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2021-10-17 16:39:10

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