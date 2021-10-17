Manisa FK - Adanaspor: 0-3

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Ersan ERDOĞAN / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Suat Güz (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Metin (x)Mehmet Yılmaz (xx) (Dk. 78 Diallo x), Ahmet Kesim (x) (Dk. 46 Sadi xx), Landre (xx), Erhan (xx), Andre Sousa (x) (Dk. 46 Hakan Barış xx), Kubilay (x), Tabekou (x), Anıl (x) (Dk. 58 Gakpa xx), Sertaç (x) (Dk. 68 Kemal x), Orgill (x)

ADANASPOR: Karacic (xxx)Donkor (xxx), Evren (xx), Roche (xxx), Uğurcan (xx), Celil (xxx) (Dk. 87 Cem), Bruns (xxx) (Dk. 90 Bennasser), İsmail (xxx), Ahmethan (xxx) (Dk. 90 Orkan), Fıratcan (xx), Ozegovic (xxx) (Dk. 86 Tetteh)

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 32 Ozegovic, Dk. 81 Celil (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Andre Sousa, Erhan, Tabekou, Kubilay, Orgill (Manisa FK) Ozegovic, Bruns (Adanaspor)TFF 1'inci Lig'de sezona 3 galibiyetle başladıktan sonra yaşadığı büyük düşüşe engel olamayan Manisa Futbol Kulübü, üst üste 6'ncı mağlubiyetini evinde yeni teknik patronu Naci Şensoy yönetiminde çıktığı maçta Adanaspor önünde aldı: 0-3. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelede konuk ekipten Ozegovic´in attığı gollerle skoru 2-0´a getirdi. 81´inci dakikada Celil attığı golle skoru belirledi. Bu skorla Manisa FK 9 haftada 9 puanda kalıp düşme hattına yaklaşırken, Adanaspor da puanını 9'a çıkardı.18´inci dakikada Adanaspor öne geçti. Bruns´un ceza sahasına aşırdığı topa gelişine vuran Ozegovic topu ağlara gönderdi: 0-1.

32´nci dakikada fark 2'ye çıktı. Bruns ile verkaç yapan Ozegovic´in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

43´üncü dakikada Andre Sousa´nın ceza sahasına taşıdığı topu, Anıl´a bıraktı. Anıl´ın pasında Orgill´in şutu az farkla auta çıktı.

45´inci dakikada Manisa FK´nın kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topa yükselen Karacic topu çeldi. Sertaç´ın kaleye aşırttığı topu Evren, kafayla çizgi üzerinden çıkartarak, mutlak golü önledi.

72´nci dakikada ev sahibi Manisa FK atağında Erhan´ın ortasında Kemal´in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

81´inci dakikada Ozegovic´in ayağından seken top sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Celil sert şutuyla topu ağlara göndererek, farkı 3´e çıkardı: 0-3.

86´ncı dakikada Hakan topu taşıdığı sırada Adanaspor ceza sahası önünde düşürüldü. Erhan´ın kullandığı serbest vuruş barajdan sekti, dönen topa tekrar vuran Erhan´ın şut yandan auta çıktı.

Maç 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle bitti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN / AKHİSAR, (DHA)

2021-10-17 18:17:00



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