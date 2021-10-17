Manisa’da traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, ÖdemişSalihli yolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ceviz (63) idaresindeki 45 SV 781 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada traktör sürücüsü Ceviz, olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu M.D.(60) ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.