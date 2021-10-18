Traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Emre Saçlı /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ödemiş-Salihli yolu Allahdiyen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ceviz (63) yönetimindeki 45 SV 781 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Ceviz olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan M.D. (60) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı M.D.'yi ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ceviz'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-10-18 01:06:32



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