Halk ozanları Şehzadeler’de buluştu

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği Aşıklar Şöleni Ozanlar Buluşması etkinliğinde halk ozanları tarihi Bedesten’de buluştu. Manisa ve çevre illerden gelen aşıklar saz çalıp, türkü söyleyerek atıştı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Aşıklar Şöleni Ozanlar Buluşmasında aşıklar saz çalıp türkülerle atıştı. Tarihi Bedesten’de düzenlenen etkinlikte, Türk halk edebiyatının önemli bir kolu olan aşıklar geleneği yaşatıldı. Halkın ortak kültürünün ifade edilmesi, korunması ve yaşatılmasında aşıklık geleneğinin öneminin vurgulandığı gecede 6 ozan güzelleme, leb değmez (dudak değmez), koçaklamanın en güzel örneklerini verdi.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir’in de katıldığı etkinlikte çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, uyulması gereken kuralları ile Anadolu’nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğini sürdüren aşıklar, programda maharetlerini sergilediler. Aşıklar Osman Feryadi, Ali Canani, Ozan Nihat, Ali Bulut, Bekir Sami Özsoy ve Kurbani Gemiş kendilerine özgü üslup ve tarzları ile kendi besteleri başta olmak üzere aşıklık geleneğinin atışma ve leb değmez gibi tüm türlerinden eserler seslendirdi. Katılımcılara keyifli saatler yaşatan aşıklar büyük beğeni aldı. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, aşıklara çiçek takdim ederek sahneleri nedeniyle teşekkür etti.

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