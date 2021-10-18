Somaspor'da düşüş sürüyor



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Somaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken teknik direktör Burhanettin Basatemür, beraberliğe üzülecekleri maçtan puansız ayrıldıklarını söyledi. Basatemür, "Maçta dengeli bir ilk yarı oynadık. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Ancak ikinci yarı bizim çok daha iyi oynadığımız ve çok sayıda pozisyon bulduğumuz bir 45 dakika oldu. İptal edilen golümüz, çizgiyi geçmeyen vuruşlarımız ve kalecilerinin kurtardığı çok sayıda pozisyon bulduk. Maalesef hiçbirini gol yapamadık. Uzatmaların son dakikasında kaptırdığımız bir top sonrası gol yedik. Beraberliğe üzüleceğimiz maçtan puansız ayrılmak bizi fazlasıyla üzdü. Şimdi kenetlenip tekrar birlik olma zamanı" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2021-10-18 13:20:22



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