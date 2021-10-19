Manisa FK'da Turgay Altay imzalıyor

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'da sadece 1 maça çıktıktan sonra görevine son verilen Naci Şensoy'un yerine teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ın getirileceği öğrenildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibinde 12 yıl antrenör olarak görev aldıktan sonra teknik adamlık kariyerine başlama kararı alan 41 yaşındaki genç çalıştırıcının siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. UEFA Pro Lisans sahibi olan teknik direktör Turgay Altay, Manisa ekibinde bu sezon Serkan Özbalta ve Naci Şensoy'un ardından görev alacak üçüncü teknik adam olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-10-19 13:11:12



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