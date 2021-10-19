Manisa FK'da Turgay Altay imzaladı



MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. Hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden teknik direktör Turgay Altay, "Öncelikle kulübün DNA'sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız" dedi.

Başkan Mevlüt Aktan ise açıklamasında, "Turgay Altay hocamız yeni jenerasyon teknik direktörler arasında dikkat çeken bir isim. Turgay hocamız ve ekibi bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip. Biz de kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de inşa ediyoruz. Futbolda devamlılığın önemini çok iyi biliyoruz. Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Manisa diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2021-10-19 16:04:35



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