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Manisa FK Başkanı Aktan: "Oynanan futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti" Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan: "Boluspor mücadelesini Mümin Özkasap Stadı’nda oynamak için hem rakibimiz hem federasyon hem de yayıncı kuruluş nezdinde girişimlere başladık"

İHA

Manisa FK Başkanı Aktan: "Oynanan futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti" Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan: "Boluspor mücadelesini Mümin Özkasap Stadı’nda oynamak için hem rakibimiz hem federasyon hem de yayıncı kuruluş nezdinde girişimlere başladık"

TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, "Sahada oynanan futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti. Biz de sezona 3’te 3 yaparak giriş yapan bir takımın yöneticileri olarak durumun buraya gelmesinden memnun değiliz ama Manisa Futbol Kulübü her zaman belirttiğim gibi pes edecek, vazgeçecek bir kulüp değil" dedi.
Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, son dönemde yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Manisa Futbol Kulübü’nün emin adımlarla hedeflerine yürüdüğünü kaydeden Aktan, “Geçtiğimiz sezon namağlup şampiyon olarak Türkiye’de elde edilmesi güç bir başarı yakalanarak TFF 1. Lig’e yükselen takımımız, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandı. Geçen sezon birlikte şampiyonluk yaşadığımız Serkan Özbalta ile yolumuza devam ederek TFF 1. Lig’e 3’te 3 yaparak başladık. Bu başarımız doğal olarak spor kamuoyunun ve Manisalı taraftarların beklentilerini yükseltti. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’de mücadele eden bir takım için lige böyle bir giriş yapmak kolay değil. Sonrasında üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra Serkan Özbalta istifa kararı aldı. Biz yönetim olarak hocamıza sonuna kadar güvendiğimizi belirtmemize rağmen Serkan hoca böyle bir karar aldı ve biz de bu kararına saygı duyarak yollarımızı ayırdık. Sonrasında daha önce Manisa futboluna hizmet eden, Manisalı olmasa da Manisa’da çok sevilen Naci Şensoy hocamızla anlaştık. Ayrıca Naci hocamıza iyi niyetinden, kulübümüze kattıklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Adanaspor mağlubiyetinden ziyade sahada oynanan futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti. Radikal de olsa ciddi kararlar alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Biz de sezona 3’te 3 yaparak giriş yapan bir takımın yöneticileri olarak durumun buraya gelmesinden memnun değiliz ama Manisa Futbol Kulübü her zaman belirttiğim gibi pes edecek, vazgeçecek bir kulüp değil” diye konuştu.

“Manisa Futbol Kulübü sağlam temelleri olan bir kulüp”
Manisa Futbol Kulübü’nün devamlılık ilkesiyle yönetilen bir kulüp olduğunu kaydeden Mevlüt Aktan, “Bugün takımımız TFF 1. Lig’de yer alıyorsa bu devamlılık esasıyla hareket ettiğimiz içindir. Temelleri sağlam olan, şirketleşmiş, kimseye borcu olmayan, güçlü bir kulübümüz var. Biz Manisa Futbol Kulübü’nün sadece dününü bugününü değil, asıl geleceğini düşünerek çalışıyoruz. Bizim sadece A takımımız yok. Altyapıda yüzlerce çocuğumuza futbol eğitimi veriyoruz. Biz her şeyden önce işimizi sevgiyle yapıyoruz. Hatalar tabi ki olacak ama önemli olan bu hatalardan herkesin ama herkesin kendi payına düşen dersi çıkarıp yoluna devam etmesi” şeklinde konuştu.

“Boluspor maçını Manisa’da oynamak için görüşmeleri başlattık”
Maçların Manisa merkezde oynanmasıyla ilgili gelişmelere de değinen Başkan Mevlüt Aktan, “Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda maçlarımızı oynuyoruz. Akhisar bizi çok iyi ağırladı, iyi ev sahipliği yaptı. Bu anlamda Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya da teşekkür ediyorum. Fakat Manisa Futbol Kulübü olarak taraftarlarımızın eksikliğini çok net hissediyoruz. Bu nedenle en kısa sürede maçlarımızı Manisa’da oynamak için hareket geçtik. Manisa 19 Mayıs Stadı’nın bakanlık tarafından yenilenmesi ve onarımı uzun süre alacağından Mümin Özkasap Stadı’nın TFF 1. Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Mümin Özkasap Stadı şu an maç oynanmaya hazır hale getirildi. Sıradaki ilk iç saha maçımız olan Boluspor mücadelesini Mümin Özkasap Stadı’nda oynamak için hem rakibimiz hem federasyon hem de yayıncı kuruluş nezdinde girişimlere başladık. Stat ve saat değişikliği ile ilgili genel bir mutabakat sağlanması halinde Boluspor maçıyla Mümin Özkasap Stadı’na dönmeyi arzu ediyoruz. Taraftarımızın tribünleri doldurarak takımımıza destek olacağından hiç şüphem yok. Manisalı futbolseverlerden ve taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum; bizim bir hayalimiz var. Bu hayalimizden hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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