Kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aşağıbozkır, Yukarıbozkır ve Çatalköprü Mahallelerinde yol düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde boyama ve yeşil alanlara çim ara ekim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmaları yürütüldü. Aşağıbozkır, Yukarıbozkır ve Çatalköprü Mahallelerinde bozulan arazi yollarında yol düzenleme çalışmaları ekiplerce tamamlandı. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de parke taşı döşeme çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunusdere ve Dağyeniköy Mahallelerinde yol yenileme çalışmaları kapsamında toplam 2 bin metrekare parke taşı döşemesini gerçekleştirdi. Urganlı Atatürk İlkokulunda devam eden okul duvarı ile Urganlı Merkez Camisinde kadın ve erkek tuvaletlerinin yapım çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.



Yeşil alanlar kış mevsimine hazırlanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde okullarda boyama çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin dış cephe, Gazi Ortaokulunun ise korkuluk duvarlarının boyama çalışmalarına ekipler gün boyu devam etti. Atatürk Mahallesi Kemal Paşa Sokak ile Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokakta yer alan yeşil alanların kış mevsiminde sağlıklı ve yeşil bir görünüme sahip olması amacıyla çim ara ekimi ekiplerce tamamlandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın yol güvenliğini sağlamak amacıyla kendi imkanlarımızla Aşağıbozkır, Yukarıbozkır ve Çatalköprü Mahallelerimizde arazi yollarımızın bozulan alanlarında yol düzenleme; Yunusdere ve Dağyeniköy Mahallelerimizde parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Diğer yandan da kış mevsimi öncesinde yeşil alanlarımızın bakımını titizlikle sürdürerek çim ara ekimini periyodik olarak yapıyoruz. Okullarımızda ise boyama çalışmalarına düzenli olarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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