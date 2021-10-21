12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.D. (20) tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne, dün bir kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.D.'yi aynı gün yakalayıp, gözaltına aldı.

F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-10-21 10:48:03



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