Büyükşehir ve MASKİ, 'ÇTV ile Katı Atık Bertaraf Ücreti Çalıştayı'na katıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Ankara’da düzenlenen 'Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Katı Atık Bertaraf Ücreti' ile ilgili düzenlenen çalıştaya katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 büyükşehir belediyesi, 38 ilçe belediyesi ve 11 su ve kanalizasyon idaresinin davet edildiği Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ve Katı Atık Bertaraf Ücreti Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de katıldı. Çalıştayda ÇTV, katı atık toplama ve bertaraf ücretinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ele alınırken yaşanılan olumsuzluklar da dile getirildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, yönetmelik gereği MASKİ tarafından su faturaları ile tahsil edilmekte olup, ÇTV’nin yüzde 80’i ilgili ilçe belediyesine ve yüzde 20’si büyükşehir belediyesine aktarılmaktadır. İlçe belediyeleri tarafından alınan katı atık toplama yani çöp toplama bedeli ile büyükşehir belediyesince alınan bertaraf ücreti her ayın 25’inde kuruşu kuruşuna ilgili belediyelere aktarılmaktadır. Büyükşehir belediyesi tarafından alınan bertaraf ücreti, her ilçede sabit bir tutar ile hesaplanırken katı atık toplama bedeli ise ilgili ilçe belediyeleri tarafından farklı fiyat politikaları ile belirlenmektedir. Konuyla alakalı olarak yapılan çalıştayda katı atık toplama bedellerinde ilçeler arasında yaşanan farklı fiyat politikalarını ve uygulamada yaşanılan sorunları dile getirerek çözüm yolları aradık. Yapılan çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

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