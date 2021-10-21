TEKNOFEST 2021’de iki dalda birinci olan 'KAYGUSUZ' takımına tebrik

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TEKNOFEST 2021’de TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ özel ödülü ve Türkiye birinciliği performans ödülünü kazanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) KAYGUSUZ takımı öğrencileri, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile birlikte Vali Yardımcısı Mesut Eser’e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrenciler, TEKNOFEST 2021’de TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ özel ödülü ve Türkiye birinciliği performans ödülünü kazandıkları projeleri hakkında Vali Yardımcısı Mesut Eser’e bilgi verdi. Vali Yardımcısı Mesut Eser, KAYGUSUZ takımı öğrencilerini ve danışman hocalarını tebrik etti.

Ziyarette Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İ. Fadıl Soykök ve Doç. Dr. Kıvanç Başaran, Danışman Hoca Öğretim Üyesi Dr. Özgür Solmaz da hazır bulundu.

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