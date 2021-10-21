Manisa Kamyoncular Kooperatifi'nden açıklama

Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe, bir yerel gazetede ‘Cengiz Başkan Nerdesin’ başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak, “Kooperatifimizin ve sektörün yaşadığı sıkıntıları dostane bir şekilde konuşurken, yapmış olduğumuz açıklamaları çarpıtarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e yönelik sert bir şekilde gazetede yayınlanmasına anlam veremedik” dedi.

Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahintepe, bir yerel gazetede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e yönelik röportajının yayınlanması ile ilgili açıklama yaptı. 20 Ekim Çarşamba günü “Cengiz Başkan Nerdesin” başlığı ile yayınlanan haber nedeniyle hem şahsı hem de başkan yardımcıları adına büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Şahintepe, “Kooperatifimizin ve sektörün yaşadığı sıkıntıları dostane bir şekilde konuşurken, yapmış olduğumuz açıklamaları çarpıtarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e yönelik sert bir şekilde gazetede yayınlanmasına anlam veremedik. Pandemi nedeniyle, ülke genelinde olduğu gibi Manisa’da hizmet veren Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimiz de bazı sıkıntılar ile karşı karşıya. Döviz kurları, petrol fiyatları, enflasyon, denetim sorunları ve sektörün geleceği gibi konuları görüştük. 19 Ekim’de röportajımızı yayınlamalarına rağmen ertesi gün sözlerimizi cımbızla çekip sadece büyükşehir belediyemizle ilgili isteklerimizi çarpıtarak yayınladılar. Bizi sanki Cengiz başkanın düşmanı gibi gösterdiler. Sayın başkanımızın Manisa’ya kazandırdıklarını ve hizmetlerini bizler her ortamda dile getiriyoruz. Allah O’ndan ve yaptığı hizmetlerden razı olsun. Benim ve başkan yardımcılarımın sözlerini bu şekilde kullanarak gündem oluşturmaya çalışan gazete ile tüm bağlarımızı kopardığımızı buradan ifade ediyor, taraflı ve mesnetsiz haberlerinden dolayı kendilerini kınıyorum” diye konuştu.

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