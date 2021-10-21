FETÖ şüphelisi Manisa’da yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı olan, emekli öğretmen M.Ü.’nün (57), Salihli’de bir evde olduğu bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan M.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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