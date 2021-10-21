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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 aylık bebeğin ensesinden 14 santimetrelik tümör çıkarıldı

İHA

10 aylık bebeğin ensesinden 14 santimetrelik tümör çıkarıldı

Manisa'da 10 aylık bebeğin ensesinde bulunan 14 santimetrelik tümör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla çıkarıldı.
Manisa’da 4 yıl önce evlenen Yunus ve Arzu İpek çifti, kızları Münire'nin başının arkasında doğduktan 6 ay sonra şişlik fark etti. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvuran ailenin bebeklerini Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz muayene etti. Henüz nohut tanesi büyüklüğünde olan tümörü tespit eden Temiz, bebeği takibe alarak ileri bir tarihe randevu verdi. Yaklaşık 4 ay içinde Münire'nin ensesindeki tümör büyümeye başladı. Prof. Dr. Cüneyt Temiz, Münire'nin ameliyat olmasına karar verdi. Ameliyata alınan minik Münire, Prof. Dr. Temiz’in başarılı operasyonu sonrası sağlığına kavuştu.
Küçük Münire’nin geçtiğimiz Mayıs ayında ensesinde kitle nedeniyle kendisine getirildiğini ifade eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, bebek Münire’yi takibe aldıklarını, 4 aylık takip sonunda kitlenin hızla büyüdüğünü ve bu nedenle de ameliyat kararı verdiklerini söyledi.
Temiz, “Ameliyatta omurganın arka yapıları ve kas yapılarından kaynaklanan çok büyük bir kitleyi çıkarmayı başardık. Yaklaşık 4 saat sürdü. Hastamızda ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı gelişmedi. Çok büyük bir kitle, literatürde az görünen bir vaka olması nedeniyle ilginç olduğunu düşünüyoruz. Patoloji sonuçlarına göre, bundan sonraki tedavi protokolüne yönlendireceğiz. Zor bir ameliyat. Çocuğun anatomik yapısının normal insandan çok daha küçük olması nedeniyle zordu. Bu yaşta bebeklerin anesteziye tepkileri ve anestezi sırasında bozulmaları çok kolay olur. Aynı zamanda erişkin bir insan 500 cc kan kaybetse hemodinamisi devam edebilir. Çocuklarda 1015 cc kan kaybı bile tolere edilemez çoğu zaman. O nedenle zor bir ameliyattı. Bu yaş grubunda bu kadar büyük bir tümörü çıkarmak kolay değil” şeklinde konuştu.
Tümörün yaklaşık 14 santimetre büyüklüğünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Temiz, “Oldukça büyük bir tümördü. Ağırlığı da yaklaşık 700 gramdı. Bundan sonraki durumu patoloji sonucuna göre belli olacak. İnşallah ümit ediyoruz ki patolojiden iyi huylu bir tümör sonucu gelir. İnşallah bundan sonra normal hayatına devam edebilecek. Eğer Patolojiden başka türlü gelirse onkologlarımızla görüşerek kemoterapi, radyoterapiyi yapacağız. Celal Bayar Üniversitesi bu anlamda her türlü olanağa sahip. Bu tür zor vakalar zaten bizim işimiz. Hastamızı sağlığına kavuşturabilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
26 Aralık’ta kızı Münire’yi kucağına aldığını ve 6 ay sonra da çocuğunun kafasının arkasında şişlik olduğunu fark ettiklerini söyleyen anne Arzu İpek, bunun üzerine doktora gittiklerini belirterek, “Cüneyt Hocamıza geldik. Cüneyt Hocam 6 ay sonra getirin dedi. Kafasının arkasındaki şişlik büyüdükçe 4’üncü ayın sonunda getirmek zorunda kaldık. Cüneyt hocam baktı ve ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Allah razı olsun çocuğumun ameliyatını gerçekleştirdi. Bebeğimiz şimdi iyi” diye konuştu.
Baba Yunus İpek ise, “Mayıs ayında bir anda çocuğumun kafasının şişmeye başladığını fark ettim. Çocuğum büyüdükçe stres fazlalaştı. Sonra Şehir Hastanesine götürdüm. Orası da Celal Bayar Hastanesi’ne yönlendirdi. Burada Cüneyt hocamızı bulduk. Cüneyt Hocamız ilk muayenesini yaptı. 6 ay takip süreci başlatalım dedi. 4’üncü ayın sonrasında tümörün daha hızlı büyüdüğünü fark ettim. Sonra ameliyat kararı verdik. Allah razı olsun hocamdan. Ameliyatını yaptı. Şu an çocuğumuzun durumu iyi ve sağlığına kavuştu. Tümörü o kadar büyük görünce çok korktuk” diye konuştu.

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