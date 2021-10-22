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Yatağa bağımlı hasta ve bakıcıları için anlamlı proje 'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı

İHA

Yatağa bağımlı hasta ve bakıcıları için anlamlı proje 'Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam Projesi' tanıtım toplantısı yapıldı

Manisa Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği, Türk Hemşireler Derneği Manisa Şubesi ortaklığı ile yürütülecek olan “Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam” projesi tanıtım toplantısı yapıldı. Yatağa bağımlı bireyler ve onlara bakım verenlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması; engelli bireyler ve bakım verenlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile doğru bilgilerle hayatlarının kolaylaşmasını hedefleyen proje kapsamında Manisa'da yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Yatağa bağımlı hasta ve bakıcılarını yakından ilgilendiren “Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam” projesinin tanıtım toplantısı, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Manisa Şube Başkanı Dilay Açıl tarafından proje hakkında basın mensuplarına ve katılımcılara bilgi verildi.

"8 bin 300 aileye evde bakım hizmeti desteği veriyoruz"
Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, "Bakanlığımız tarafından evde bakım hizmetlerinin arttırılması, kurumlarımızda bakımı sağlanan engellilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımızın tekrardan eve döndürülmesi yönündeki çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirmekteyiz. Bu proje de bakanlıklarımızın vizyon ve perspektifine değer katacak. Büyük ihtimalle bizde yapıldıktan sonra 81 ilde dağıtımı olacak bir proje. Biz şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yaklaşık 8 bin 300 aileye evde bakım hizmeti desteği sağlıyoruz. Ancak bu destekler sadece parasal kısımda kalmak zorunda olmayacak. Bizim bu aileleri desteklememiz gerekiyor. İlerleyen süreçte ‘Ben bu engellime bakamıyorum, ben bu yaşlıma bakamıyorum, devlet desteği lazım’ gibi istekleri minimize etmemiz gerekiyor. Bu projeyle bu istekler azalacak. İlerleyen dönemde yaşlılık büyük bir problem olacak. Kurumlarımızın kapasitesi yoğun bir şekilde artacak. Bu yüzden şimdiden gerekli çalışmaları yaparsak gelecek için o kadar önemli olacak. Bu projede emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, özellikle STK’larımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Projedeki amaçları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Emre Erkuş ise "Manisa il genelinde evde bakıma muhtaç olan, ağır bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ve kendilerine bakan yakınlarına ‘Sağlık Okur Yazarlığı’ dediğimiz; doğru bakım, psikolojik destek gibi konularda doğru veriye ulaşarak, daha kaliteli yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada sağlık müdürlüğü olarak evde sağlık birimlerimize kayıtlı hastalarımızın bu sunulan videolar aracılığıyla hastalarına daha kaliteli bir bakımın sağlanması, hastaya bakan vatandaşlarımızın psikolojik anlamda yaşadıkları sıkıntılarının bu videolar aracılığıyla bir nebze rahatlatmak istiyoruz. Diğer taraftan kendilerinin yararlanabilecekleri sosyal haklar hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve 'yara bakımı', 'sonda değiştirme' gibi durumlarda da enfeksiyona yakalanmadan müdahale edebilmeyi öğretmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Projenin beslenme ayağını oluşturan Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin Başkanı Halim Şivecan da projeyle ilgili 7 videonun çekildiğini belirterek, şöyle konuştu:" Bu videolardan bir tanesi de beslenmeyle ilgili. Yatağa bağımlı hastaların bakıcılarının sağlık okur yazarlığını arttırmaya çalışıyoruz ki hastalarımız daha kaliteli bir yaşam sürsün. Türkiye’de 65 yaş üstü sağlık okur yazarlığı oranı 10’da 9’dur. Yani düşük bir seviyede. Bu projeyle birlikte diğer kamu kurumlarının da katkısıyla bilimsel bir proje ortaya çıkaracağız”
Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hemşireler Derneği Manisa Şube Başkanı Dilay Açıl kendilerinin de hemşirelik konusunda projeye destek verdiklerini ifade ederek, “Biz de 7 videonun oluşturulmasına katkı sağlamaya çalıştık. Bu çalışmanın hemşirelik ile ilgili olan ayrıntılarına katkı vermeyi uygun gördük. Multidisipliner olması önemliydi. Sağlık okur yazarlığı, ağır engelli bireylerin ve yakınlarının desteklenmesini sağlayacak önemli bir nokta. Kendilerinin bağımsızlıklarını destekleyerek yaşam kalitelerini arttırmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki faydalı bir proje olur” dedi.

"Sağlık Okuryazarlığı ile Kaliteli Yaşam" projesi nedir?
Yatağa bağımlı bireyler ve onlara bakım verenlerin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması; engelli bireyler ve bakım verenlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile doğru bilgilerle hayatlarının kolaylaşmasını hedefleyen proje kapsamında ilimizde yaklaşık 25 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Alanında uzman meslek profesyonelleri tarafından yatağa bağımlı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak; beslenme, hijyen, hasta bakım, akılcı ilaç kullanımı, yatak içi temel egzersizler, psikolojik sorunlar ve engelli bireylere tanınan sosyal ve ekonomik haklar hakkında video ve broşürlerin hazırlandığı proje kapsamında eğitim materyalleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne kayıtlı olan yatağa bağımlı bireylerin, yine bu alanda görev yapan meslek profesyonelleri tarafından hanesinde ziyaret edilmesi ve yapılan ziyaretler sonucunda ulaşılan çıktıların da bir bilimsel çalışmaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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