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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar

İHA

Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. İfadeleri alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesinde bugün saat: 17.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kaçak silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Ortak yapılan operasyonla Y.K (37), Ü.A. (46), A.K. (50) İ.T (30) ve E.U. (33) isimli şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 5 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 59 adet 9 mm tabanca fişeği, 34 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 42 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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