Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine Suriye uyruklu H.H. ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği tespit edilen S.Y. isimli 2 şahıs yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Suriye uyruklu H.H. tutuklanırken S.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.