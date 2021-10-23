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Çöpe atmayıp kuruttuğu cennet hurmasıyla 5 yılda ihracata başladı

DHA

Çöpe atmayıp kuruttuğu cennet hurmasıyla 5 yılda ihracata başladı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Melek Yılmaz (35), çöpe atmak yerine balkonunda kurutmaya 40 kilo ile başladığı cennet hurması ile 5 yılda 800 metrekarelik kurutma serasının sahibi olup, ihracata başladı. Geçen yıl İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) toplam 800 kilogram cennet hurması ihraç eden Yılmaz, bu yıl yurt içinde ve dışında 60 ton satış hedeflediklerini söyledi.
Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Melek Yılmaz ve ailesinin bahçelerinde yetiştirdikleri ve taze olarak pazarlamakta zorlanılan cennet hurmaları, bozulmaya başladı. Yılmaz, hurmalarını çöpe atmak yerine kurutmaya karar verdi. 'Trabzon hurması', 'cennet elması' ya da 'Akdeniz hurması' olarak da bilinen cennet hurmalarından balkonda 40 kilo kurutarak işe koyulan Yılmaz, çok talep almaya başladı. Talebe yetişemez hale gelen Yılmaz, eşi ve ailesinin de desteğiyle 800 metrekarelik kurutma serası kurdu. Serada 20 kadını istihdam eden Yılmaz, 5 sene içinde yıllık 60 ton cennet hurması kurutur duruma geldi. Yılmaz, kuruttuğu cennet hurmalarının kilosunu 50 TL'den yurt içine ve yurt dışına satıyor. Geçen yıl İngiltere'ye 500 kilo, KKTC'ye de 300 kilogram cennet hurması ihraç eden Yılmaz, bu yıl 60 ton ürün satmayı hedefliyor.
Yaşını kilosu 5, kurusunu ise 50 TL'ye varan fiyatlarla satışa sunduklarını kaydeden Melek Yılmaz, "Cennet hurmalarını yaş olarak satamadığım için bozuluyordu. Bu zararın önüne geçmek için 40 kilo ile deneme amaçlı kurutmaya başladım. Kurutulmuşunun lezzetli olduğunu görünce devamını getirdik sonra 1 ton, 10 ton derken bu şekilde talep arttıkça devam ettik. Yurt içinde genelde büyükşehirlerimize satıyoruz. Yurt dışına ise İngiltere ve KKTC'ye gönderdik. Yaşının kilosu 5 TL, kurusunu ise 50 TL'ye gideceğini düşünüyoruz. Şu an tam fiyatı değil" dedi.
Melek Yılmaz'ın birlikte iş yaptığı dayısı, üretici Dursun Uysal (50) ise talebin artarak devam ettiğini belirterek, "40 kilo ile başladığımız cennet hurması işinde bugün 800 metrekarelik serada 60 ton kapasite ile kurutabiliyoruz. 45 günlük sürenin ardından yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Geçen yıl 500 kilo İngiltere'ye gönderdik, bir miktarda KKTC'ye gönderdik. Talepten dolayı memnunuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Ersan ERDOĞAN
2021-10-23 13:05:43

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