Uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde metamfetamin kullanan 2 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sorumluluk alanı olan Yeşilkavak Mahallesi’nde gece saatlerinde devriye atan Salihli Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ü.E.(26) ve A.O.(25) isimli 2 şahsın uyuşturucu madde metamfetamin kullandıklarını tespit etti. Yapılan incelemede 2 şüphelinin uyuşturucu maddenin hepsini içtiklerini, olay yerinde ise uyuşturucu alımında kullanılan kova ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.