Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Demiröz: “Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: “Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar” “Artık biz altyapılarımızı, barajımızı, yolumuzu her şeyimizi fazlasıyla yaptık. Bundan sonra insanımıza katkı, insanımızın gelirini çoğaltmak için neler yapılabilir ona bakacağız. Eksiğimiz, gediğimiz olabilir ama inanın size en yakın olanlar yine bizleriz” “Kurun yüksekliğini hepimiz görüyoruz. İnanın hepsi kontrol altında. Sürekli toplantılar yapılıyor. Biraz daha sabırlı olacağız. Yıl başına doğru her şey sisteme oturacak” “Arkasında akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir Cumhurbaşkanı adayı ol da, olmayı becer de ondan sonra konuş” AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal: “Muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bütçeyi yüzde 30 arttırdıklarını belirterek, "Yakın zamanda inşallah kurlar da aşağı doğru çekilecek. Stabil bir hale gelecek. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey anlatıldı, yapıldı. Herkes elini vicdanına koyacak. Emekliye destek vereceğiz. Bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz" dedi.

AK Parti’li Demiröz: “Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: “Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar” “Artık biz altyapılarımızı, barajımızı, yolumuzu her şeyimizi fazlasıyla yaptık. Bundan sonra insanımıza katkı, insanımızın gelirini çoğaltmak için neler yapılabilir ona bakacağız. Eksiğimiz, gediğimiz olabilir ama inanın size en yakın olanlar yine bizleriz” “Kurun yüksekliğini hepimiz görüyoruz. İnanın hepsi kontrol altında. Sürekli toplantılar yapılıyor. Biraz daha sabırlı olacağız. Yıl başına doğru her şey sisteme oturacak” “Arkasında akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir Cumhurbaşkanı adayı ol da, olmayı becer de ondan sonra konuş” AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal: “Muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bütçeyi yüzde 30 arttırdıklarını belirterek, “Yakın zamanda inşallah kurlar da aşağı doğru çekilecek. Stabil bir hale gelecek. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey anlatıldı, yapıldı. Herkes elini vicdanına koyacak. Emekliye destek vereceğiz. Bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz” dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, “Bütün teşkilat olarak 2023’e odaklanmış durumdayız. Sandık başlarımızdan, Cumhurbaşkanımıza kadar ulaşan bütün kademelerimizle Allah’ın izniyle hep birlikte meydanlarda olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolun zor olan kısmını bitirdik. Şimdi 2023’te önemli bir finaldeyiz. Biz bir fotoğrafa bakmıyoruz, biz bir film seyrediyoruz. Dolayısıyla günlük, geçici gibi durumlardan bizim teşkilatımız etkilenmiyor. Biz uzun yola çıkmaya hüküm giymiş insanlarız. Dolayısıyla yolumuz uzun. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine ulaşacağız. Her yangına körükle giden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu insanlar asla bu ülkenin yararına bir konuda bu güne kadar herhangi bir teşekkür etmiş değiller. Bizler onlara inat değil, bu millete hizmet için hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Mücadele verdim ve başarılı olamadım”
İYİ Parti’den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti HDP üzerinden eleştirerek, “Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP’nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti’den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah’a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım. Allah’a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar”
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olan tavrını ve Yunanistan’ı eleştiren Demiröz, “Yunanistan’ı görüyorsunuz, adamlar yalan yanlış aldatmaca bilançolarla Avrupa Birliği’ni bile aldatmaya kalktı ama affettiler. 150 milyar Euro IMF kanalıyla yardım yaptılar. Daha sonra döndüler, ‘Siz 2. Dünya Savaşı’nda şöyle zarar ettiniz, böyle zarar ettiniz’ diyerek yarısını ona saydılar. Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar. Ne Fransa’ya ne de Avrupa Birliği’ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin. Bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz. Onun için biz pandemi sürecinde gerçekten sağlıkta yaptığımız yatırımlar bir feraset örneğidir. Bunu kabul etmek lazım. Pandemi süreci deyip geçmeyin. Bütün dünyayı sarsan bu olaya rağmen hamdolsun Türkiye’de hiçbir gıda sıkıntısı çekmedik. Bugün Avrupa’da duyuyoruz raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize ‘Kara kış fonu kurun’ diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır. Ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize başka şeylerden ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomilerini, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim ekonomideki, enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurdan gelen yükseklik, kurun yüksekliği hepimiz görüyoruz. İnanın hepsi kontrol altında. Sürekli toplantılar yapılıyor. Biraz daha sabırlı olacağız. Yıl başına doğru her şey sisteme oturacak. Türkiye makro alanda yapılanların hepsi doğru. Makro planda dünyada İngiltere 22,2’yle birinci olurken Türkiye 21,7’yle dünyada en fazla büyümeyi yapan ülke oldu. Bunlar göz ardı edilebilir mi? Biz yapmıyoruz bunu IMF yapıyor çıkarıyor ortaya. O yüzden Türkiye’nin makro durumu çok iyi” ifadelerini kullandı.

“Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik sözlerini hatırlatan Demiröz, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bugün bürokratlara gözdağı vermeye çalışıyor. AK Parti’ye oy veren öğretmenler, doktorlar, savcılar diyor. Ama bunu kendisi demiyor, arkasında akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir Cumhurbaşkanlığı adayı ol da, olmayı becer de ondan sonra konuş.”
ABD’nin F35’leri Türkiye’ye teslim etmediğini de hatırlatan Demiröz, “Şimdi F35’leri de vermiyor, yerine F16’ları verelim size diyorlar. Tabi geçmiş şeyler. Versinler. Çünkü biz 40 tane F16’yı alırız modifiye ederiz. F35’in senin olsun. Vermiyor. Böyle işte bu insanlar. Parayı alırken var. Niye çıkarıyorsun. Bunlara güven yok. Bugün o dedikleri adamları çıkarın 2 gün sonra gene başka bir şey derler. Hiç güvenmeyin” dedi.

“Emekli ve asgari ücretliye destek vereceğiz”
2022 bütçesinde emekli ve asgari ücretliyi destekleyecek adımlar atacaklarının altını çizen Demiröz, “Bütçeyi yüzde 30 arttırdık. Emekliye destek vereceğiz. 267 barajımız vardı, 600 baraj ilave ettik 876 baraj oldu. Üniversitelerin sayısını 3’e katladık. Havaalanları da öyle. Anlatmakla bitmiyor. Ama maalesef insanımız görse tanımaz belki döviz deyince, ekonomi deyince ‘Kur niye böyle oldu?’ Eyvallah düzelecek. Gerçi senin belki dövizle hiç işin yok belki ama onu da düzelteceğiz. Dünyanın bir problemi bu. Elimizde para arzı çok. Vatandaşta para çok. Belki dağılımda eşitsizlik var. Onun için üretilen mal miktarı da zaten pandemide düştü. Fiyat yükselir tabi ekonominin kuralı bu. Ama bunu çözeceğiz. Faizler aşağı doğru iniyor. Yakın zamanda inşallah kurlar da aşağı doğru çekilecek. Stabil bir hale gelecek. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey anlatıldı, yapıldı. Herkes elini vicdanına koyacak. Emekliye destek vereceğiz. Bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapıyoruz. Bütçeyi takip ettiğinizde göreceksiniz. Artık biz altyapılarımızı, barajımızı, yolumuzu her şeyimizi fazlasıyla yaptık. Bundan sonra insanımıza katkı, insanımızın gelirini çoğaltmak için neler yapılabilir ona bakacağız. Eksiğimiz gediğimiz olabilir ama inanın size en yakın olanlar yine bizleriz” diye konuştu.
Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimi ve teşkilatı ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da engelli gence temsili "asker eğlencesi" düzenlendi Engelli Anıl Yusuf’un hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Manisa’da engelli gence temsili "asker eğlencesi" ...
Uyuşturucu kullanırken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanırken yakalandılar
Kırkağaç’ta yollar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta yollar tamamlanıyor
Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER Tır satın almak isterken 10 bin TL dolandırıldı
Salihli Kocaçeşmespor’a yeni yönetim
YEREL HABERLER Salihli Kocaçeşmespor’a yeni yönetim
Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Ağ atarak saka kuşu avlarken jandarmaya yakalandılar
Salihlili yüzücüler madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Salihlili yüzücüler madalyalarla döndü
Kızılay koordinasyon toplantısı Salihli’de yapıldı
YEREL HABERLER Kızılay koordinasyon toplantısı Salihli’de yapıldı
Salihli’nin bütçesi 223 milyon lira Salihli Belediyesi’nin bütçesi arttı
YEREL HABERLER Salihli’nin bütçesi 223 milyon lira Salihli ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Manisa’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Manisa’da incelemelerde ...
Somasspor - Kahramanmaraşspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somasspor - Kahramanmaraşspor (FOTOĞRAFLAR)
Somaspor - Kahramanmaraşspor: 2-0
YEREL HABERLER Somaspor - Kahramanmaraşspor: 2-0
Çöpe atmayıp kuruttuğu cennet hurmasıyla 5 yılda ihracata başladı
YEREL HABERLER Çöpe atmayıp kuruttuğu cennet hurmasıyla 5 yılda ...
Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Eve yapılan baskında 3 kilo esrar ele geçirildi; 1 ...
Üniversitelerarası Kurul İstişare Toplantısı Manisa'da yapıldı
YEREL HABERLER Üniversitelerarası Kurul İstişare Toplantısı ...
Manisa FK gülmeyi unuttu
YEREL HABERLER Manisa FK gülmeyi unuttu
Hastalığına rağmen sporu bırakmayıp, milli takıma sporcu yetiştiriyor
YEREL HABERLER Hastalığına rağmen sporu bırakmayıp, milli takıma ...
Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler ...
Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı oldu Toptancıların girmediği mahalle şimdilerde ürünleriyle adından söz ettiriyor 5 yıl önce deneme olarak başladılar, mahalle ekonomisine can suyu oldular Manisa’nın üzümüyle ünlü ilçesi bugünlerde cennet elmasıyla da ön plana çıkıyor Askıdaki cennet elmaları kartpostallık fotoğraflar oluşturdu
YEREL HABERLER Cennet elması bir mahallenin geçim kaynağı ...
Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da PKK/KCK operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla yakalandılar
Saman yüklü kamyona otomobil çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyona otomobil çarptı: 4 yaralı
Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel hizmet
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.