Turgutluspor devamını getiremedi

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen haftada Ankaraspor'la giriştiği gol düellosunu 4-3 kazanarak alan Turgutluspor, Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda elinden kaçırdı. Rakibiyle 2-2 berabere kalarak alt sıralardan kurtulamayan kırmızı-siyahlı ekip, kazanamasa da son 3 maçı 5 puanla geçerek umutlandı. Turgutluspor, grupta 9 haftada 6 puanla düşme hattında 17'nci sırada yer alıyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2021-10-24 13:12:44



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