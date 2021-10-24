Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hafta sonunda da mesaisinde pek çok noktada ziyaretler gerçekleştirdi. Hurdacılar Çarşısı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Akın için Hurdacılar Çarşısı esnafı uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunları ve yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi için adak hayvanı keserek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, günün ilk ziyaretini Hurdacılar Çarşısı’na gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte, Hurdacılar Çarşısı’nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Hurdacılar Çarşısı esnafı ve vatandaşlarla ile bir araya geldi. Uzun yıllardır çözülemeyen yol sorunları ve yapılan çalışmaların hayırlar getirmesi için adak hayvanı kesen esnaflar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Çetin Akın, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Altay Mahallesi Dumlupınar Sokakta titizlikle yürütülen yol kaldırma ve parke taşı döşeme çalışmalarını da inceledi. Başkan Akın, esnaf ziyareti gerçekleştirerek ilçedeki esnaf ve yolda karşılaştığı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Akın, son olarak Altay Meydanı’ndaki yeni şubesini hizmete açan bir işletmeye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yaptıkları ziyaretleri değerlendiren Başkan Akın, “Turgutlu’muzun kangren haline gelen bütün sorunlarını çözüyoruz. Yıllardır sorun teşkil eden ve vatandaşlarımızın kanayan yarası olan Hurdacılar Çarşı’mızın yol sorununu artık ortadan kaldırdık. Uzun yıllardır mağdur olan Hurdacılar Çarşısı esnafımızın yollarını çok kısa bir sürede yaparak hizmetlerine sunduk. Esnaflarımız yaptığımız hizmetlerden duyduğu memnuniyet dolayısıyla adak hayvanı kesimi gerçekleştirdiler. Çalışmalarımızdan duyulan memnuniyeti görmek bizleri oldukça mutlu ve motive ediyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve şevkle daha güzel ve daha yaşanabilir bir Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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