Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı

Manisa'da 1927 Ağustos tarihlerinde 2 farklı mahalledeki camilerin antika değerindeki 61 halısını çaldıkları tespit edilen ve firari olarak aranan bir kişi daha yakalandı. Daha önce tutuklanan 2 zanlının ardından mahkemeye sevk edilen bir kişi daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 19 Ağustos günü Koruköy Mahallesi Camiinden 37 adet, 27 Ağustos günü Sarıahmetli Mahallesi Camiinden 24 adet cami halısının çalınması olayıyla ilgili firari olarak aranan Y.E. (35) isimli şahıs jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda bugün teslim oldu ve çalmış olduğu 5 adet antika kilim ve halıyı da jandarma ekiplerine teslim etti.

Y.E. (35) isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Y.E.'nin tutuklanmasına karar verdi. Y.E. isimli şahıs E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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