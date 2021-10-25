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Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir

İHA

Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üzerindeki fosil yapısına benzer dişleri fark etmesi ve babasına durumu göstermesi sonrası fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Yuntdağı bölgesindeki Üçpınar Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç ile birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin, yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'a haber verdi. Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğu ise yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
Yürürken dişe benzer yapıyı fark ettiğini söyleyen 10 yaşındaki Elçin Ercan, “Yürürken dişler dikkatimi çekti ve durdum baktım, ağır olduğu için kaldırmadım. Babam ve dayıma seslenerek bulduğum taşı gösterdim, bunun fosil olduğunu söyledi” dedi.
Taşı bir süre yerinde incelediklerini ve daha sonra koruma altına aldıklarını belirten baba Taşkın Ercan, “Taşı yerinde bir süre inceledik. Eski çağlardan mamut ya da bir file ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Üzerinde dişler olan fosil, 25 santimetre uzunluğunda ve 23 santimetre yüksekliğinde, bir dişinin uzunluğu ise yaklaşık 16 santimetre civarında. Bulduğumuz fosili koruma altına aldık” diye konuştu.
Buldukları fosilin çevresini araştırdıklarını anlatan dayı Engin Karaağaç ise “Yeğenimin bulduğu fosil taşın yanında biri küçük, diğeri ise biraz daha büyük 2 parça daha fosil bulduk. Fosil taşların hepsini büyük bir dikkatle koruma altına alarak ilgili müdürlükleri gelip almaları konusunda telefonla aradık” ifadelerini kullandı.
Öte yandan bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aigai antik kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Yuntdağı bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi. Aynı bölgede içerisinde yer alan Osmancalı Mahallesi'nde de fosil ağaç ormanı olduğuna dikkat çeken Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğine işaret etti.
Öte yandan Yuntdağı bölgesi içerisindeki Osmancalı Mahallesi yakınlarında fosil ağaç ormanı bulunması da bölgenin fosilleşmiş yapılara sahip olduğuna işaret ediyor.

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