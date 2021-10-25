Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi

İHA

Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi

Manisa’da 2 yıl önce 11 yaşındayken cinsel istismara maruz kalan ve uyuşturucu batağına düşen 13 yaşındaki kızının düştüğü bataktan kurtarılması için yardım çağrısında bulunan acılı anne Elif Kaya, 25 gündür kayıp olan kızının bulunarak tedavi altına alınmasını istedi. Sık sık evden kaçan ve sürekli uyuşturucu krizine giren kızını zapt etmekte zorlandığını anlatan Kaya, bir anne olarak içinin yandığını ve kızının her geçen gün erimeye devam ettiğini söyleyerek gözyaşları içinde yardım istedi.
Manisa’da 2 yıl önce 11 yaşındayken komşuları tarafından cinsel istismara maruz kalan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan 13 yaşındaki D.K., son iki yıl içinde evden defalarca kaçarak uyuşturucu kullanmaya başladı. En son kaybolduğunda yanında bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, D.K.’nın 25 gündür yine kayıp olduğu öğrenildi. Acılı anne Elif Kaya, kızının bulunmasını ve tedavi edilmesini istedi. Henüz hayatının başında olan kızının bir gün ölüsünü bulmak istemediğini anlatan anne Kaya, yardım çığlığının duyulmasını ve kızına devletin sahip çıkmasını istedi. Kızı bulunduktan sonra evde 78 gün boyunca kilitli kapılarla yaşadıklarını aktaran ve küçük kızını okula götürmek için evden çıktığı sırada kızının yeniden ortadan kaybolduğunu ve 25 gündür haber alamadıklarını anlatan Elif Kaya, kızının uyuşturucu krizine girdiğinde kendini kaybettiğini söyledi.

“Ne olur yavrumu bulup tedavi edin”
Yaşadığı acılı günleri anlatan anne Elif Kaya, “Benim kızım 16 gün boyunca kayıptı. Bulunması için İstanbul’a gittim. İstanbul’dan tekrar Manisa’ya döndüm. Döndüğümde kızımı yurttan aldım. Yurttan aldıktan sonra 78 gün boyunca kapı kilitli yaşadık. Bir anlık küçük kızımı okula götürdüm. Okula götürürken ama gitti ama kaçırıldı hiçbir bilgim yok. Kızım şu an madde kullanıyor. Tedavi altında. 11 yaşından bu yana savcı kararıyla Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gören bir kız. Bugün 25 gün oldu hala kızımdan bir ses bir seda çıkmadı. Yetkililere sesleniyorum ne olursunuz yavrumu bulun ve tedavi edin. Tedavi olsun. Devletin koruması altında kalsın ben baş edemiyorum. Bu benim değil, sizin de evladınız olabilirdi. Benim yavrum bir başkasına o bir başkasına alıştırabilir. Ne olur benim ciğerim yanıyor sizinki yanmasın. Yalvarıyorum gören bilen varsa polise başvursun. 25 gündür benim gecem gündüzüm belli değil. Ne olursunuz gören, duyan, bilen varsa arasınlar kızımı teslim etsinler. Kızımın boyu uzun büyük zannederler ama kızım çok küçük. Öncelikle kızıma uzatılan bir el olsun. Kızım tedavi görsün. Kızım devlet koruması altında kalsın. Ben bu süreç içerisinde kızımla baş edemiyorum. Kızım çok cahil. Kimler tarafından alıkonuluyor ve kimler tarafından ne yapılıyor benim bir bilgim yok. 25 gündür gitmediğim yer kalmadı. Ne olursunuz kızım bulunsun ve tedavi edilsin. Koruma altında kalsın. Yeter ki ben yerini yurdunu bileyim. Nerede olduğunu bileyim. Sağ mı ölü mü, diri mi. Ben baş edemiyorum artık" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
“Yaktılar kızımı diyerek ağlamaya devam eden Elif Kaya kızının yaşadığı uyuşturucu krizlerinden de bahsederek şunları söyledi: “16 gün boyunca kızım bir şahsın yanında kalıyor ve kızımın nasıl ifadesi alınıyor ki bu şahıs serbest bırakılıyor. Ben biliyorum ki kızım yine onun yanında onun yanında değilse bile o kimin yanında olduğunu biliyor. Ne olursunuz elinizi kızıma uzatın. Ambulansa koyuyorum geri eve getiriyorum. Kriz geçirdiği anda ambulansa biniyoruz tekrar taksiye binip eve geliyoruz. Bir anlık boşlukta, 78 gündür kapı kilitli yaşıyorduk, bir anlık boşlukta gitti ya da götürüldü bir bilgim yok. Kızımın yatarak tedavi edilmesin istiyorum.”

Kriz anı yürek dağladı
Kızının uyuşturucu krizine girdiği anları da görüntüleyen anne Elif Kaya, kızının kriz anında kendini kaybettiğini ya kendine ya da etrafına zarar vermeye çalıştığını ifade ederken, kullandığı ilaçlarının evde olduğunu ve bu yüzden kızının madde olmadan yaşayamayacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
YEREL HABERLER Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir
YEREL HABERLER Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu ...
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu
Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can ...
Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
YEREL HABERLER Esnaftan Başkan Akın'a teşekkür
Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler Belediyesi düz bisiklet yarışması büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler ...
Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler
Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi şampiyonları ödüllendirdi
Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
YEREL HABERLER Manisa’da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor
Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
YEREL HABERLER Manisa merkezde 9 bin yağmur suyu ızgarası temizlendi
Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak Manisa'da su faturalarına yansıtılan 'Katı Atık Toplama Ücretleri'nin revize edilmesi için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden ...
Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi yenileniyor
YEREL HABERLER Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi ...
Turgutluspor devamını getiremedi
YEREL HABERLER Turgutluspor devamını getiremedi
Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden 61 halı çalan 2 şüpheli tutuklandı
Akhisarspor paraşütsüz
YEREL HABERLER Akhisarspor paraşütsüz
Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Manisa'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü
Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele verdi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şahıs Kırkağaç'ta yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlısını parmak izi ve içtiği sigara ele ...
Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler ...
Çaresiz anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor Kızı yetiştirme yurdundan kaçan anne hastanelik oldu
YEREL HABERLER Çaresiz anne hasta yatağında kayıp kızını arıyor Kızı ...
Akhisarspor - Uşakspor: 1-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Uşakspor: 1-2
Akhisarspor - Uşakspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Uşakspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.