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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası

İHA

Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası

Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı sporcuları, Manisa’da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 21 madalya kazandı. 2021 yılının son şampiyonasına damga vuran Manisa BBSK’lı sporcular, 2022 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası müsabakalar için hazır olduklarını gösterdi.
Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Manisa’da Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya; Yıldızlar (1214 Yaş), Gençler (1517 Yaş) ve Büyükler 18+ yaş kategorilerinde katılım sağlandı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 150’yi aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Manisa BBSK sporcuları müsabakalara damgasını vurdu.
1517 yaş kategorisi tek erkekler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Okay Arsan Türkiye Şampiyonu olurken, Göktürk Balcı Türkiye ikincisi oldu. 1517 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Şimal Seyman Türkiye Şampiyonu olurken, Sudenur Şahin de Türkiye ikinciliği elde etti. 1517 yaş kategorisi çiftler müsabakalarında sporcular Şimal SeymanOkay Arsan Türkiye Şampiyonu oldu. 1517 yaş Trio kategorisinde de Şimal SeymanOkay ArsanGöktürk Balcı, Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Alınan bu sonuçların ardından 1517 yaş takımlar şampiyonu kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonu oldu.
1214 yaş trio kategorisinde Manisa BBSK sporcuları Ömür GünaySelin ÖzermişYudum Atan, Türkiye ikinciliği elde ederken, 1214 yaş kategorisi tek kadınlar kategorisinde Selin Özermiş, Türkiye ikincisi oldu. Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası 1214 yaş kategorisi takımlar şampiyonluğunda da Manisa BBSK, Türkiye 2’ncisi olmayı başardı.

“Sporcularımız 2022’ye hazır”
Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonasına başarılarıyla damga vuran sporcuların ışıl ışıl parladığını belirterek, “Şampiyonada 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplam 21 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımız yılın son şampiyonasında aldıkları sonuçlarla müsabakalara damgalarını vurdular. 2022 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası turnuvalara hazır olduklarının mesajını veren sporcularımızla gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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