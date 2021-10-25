Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

İHA

Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Soma OSB’ye gelen yatırımcı taleplerinin yoğunluğu sebebiyle organize sanayi bölgesi alanında genişletme yapılması, Denetim Kurulu Ara Raporları ile diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

Soma Belediye Başkanı Tulup’a ziyaret
Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Tulup, belediye tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün, Başkan Çerçi’yi ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Başkan Çerçi’yi ağırladı
'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli düzenlendi
YEREL HABERLER 'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli ...
Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
YEREL HABERLER Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ...
Müftü Soykök'ten futbolculara baklava ikramı
YEREL HABERLER Müftü Soykök'ten futbolculara baklava ikramı
Manisa’da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak
YEREL HABERLER Manisa’da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak
Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım
YEREL HABERLER Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım
Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren müjde
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren ...
10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için ...
Baybatur’dan Başkan Ergün’e ’Hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Baybatur’dan Başkan Ergün’e ’Hayırlı olsun’ ziyareti
Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Manisa BBSK damgası 
YEREL HABERLER Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Manisa BBSK ...
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından alındı Milyonlarca yıllık olduğu düşünülen fosil müze yetkilileri tarafından teslim alındı Manisa'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı
YEREL HABERLER Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından ...
Manisa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Manisa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası
YEREL HABERLER Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası
Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, çiğ ıspanak yedi Manisalı ıspanak üreticisi tepkili Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda zehir yetişmez” Üretici Osman Akbaş: “Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, ...
Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği düzenleyecek
YEREL HABERLER Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği ...
Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi
YEREL HABERLER Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı ...
Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
YEREL HABERLER Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir
YEREL HABERLER Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu ...
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.