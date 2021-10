Manisa'dan Silopili öğrencilere sevindiren destek

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 100 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Gönüllüleri tarafından içerisinde büyük ve küçük boy defter, kırtasiye seti, boyama kalemi, Kızılay yapbozu, Kızılay boyama kitabı gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu 100 çanta hazırlandı. Genç Kızılay yöneticileri, gönüllüler ve Türk Kızılay Manisa şube başkanlığı çalışanları tarafından kolilere yerleştirilen çantalar, Silopili öğrencilerin yüzlerini güldürmek için kamyonete yüklenerek uğurlandı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın her koşul ve her noktada ihtiyaç sahiplerinin yanından olduğunu söyledi.

Manisa'da hazırlanan çantaların Silopili öğrencilerin yüzlerini güldüreceğini belirten Keresteci, "Türk Kızılay her koşulda ihtiyaç sahiplerin yanında olmaya devam ediyor. Bizlerde Türk Kızılay Manisa şubesi olarak, Genç Kızılay ve gönüllülerimizin desteği ile hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemelerimizi Şırnak'ın Silopi ilçesine uğurladık. İnşallah bu çantaları alan evlatlarımızın yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm bırakmak istiyoruz. Çünkü onlar ve onların gülümsemeleri çok kıymetli" dedi.

