Tuğba Yurt Saruhanlı’da halk konseri verecek

Saruhanlı Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay düzenlenmesi planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Tuğba Yurt'un sahne alacağı konser, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 31 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü pop müzik şarkıcısı Tuğba Yurt'un sahne alacağı konserle ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, tüm vatandaşları konsere davet etti.

Ücretsiz halk konserinin 31 Ekim Pazar akşamı saat 20.30'da ilçedeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında yapılacağını dile getiren Bilgin, şunları söyledi: "Gençlerimizin büyük ilgi duyduğu ünlü pop müzik sanatçısı Tuğba Yurt konserine tüm halkımızı bekliyoruz. Aşı süreci tamamlanmış veya son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz eden tüm vatandaşlarımız konser alanına girebilecek. Saruhanlımız için güzel bir gece olacak. Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutluyor, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."

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