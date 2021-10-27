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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden parklara estetik dokunuş

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden parklara estetik dokunuş

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan ve vatandaşların çokça vakit geçirdiği Fatih Parkı, Ulupark, Hakkı İplikçi Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda hayata geçirdiği ‘Kaya Bahçesi’ uygulamaları ile parklara estetik bir görünüm kazandırıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin peyzaj alanlarında harcanan su miktarının önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya aldığı ‘Kaya Bahçesi’ projesi şehir merkezinde gittikçe yaygınlaşıyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri; Fatih Parkı, Ulupark, Hakkı İplikçi Parkı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Yuntdağı ile volkanik araziden getirilen doğal taşlarla oluşturulan bahçelere, kurak iklime dayanıklı kaktüs, kaz ayağı, Japon ayvası, agav nandini ve Çin çalısı gibi 25'e yakın bitki dikerek vatandaşlar için adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Bu düzenlemelere ilaveten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince de peyzaj yapılan alanlarda dekoratif aydınlatma elemanlarının montajı, kent mobilyalarının bakım ve onarımı da yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte çalışma yapılan alanları inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Kaya bahçesi uygulamasını başlatmamızdaki amaç, yeşil alanlarda harcanan su miktarının önüne geçmekti. Projemiz vatandaşların ilgi ve beğenisini kazanınca uygulamamızı daha geniş alanlara yapmaya başladık. Volkanik araziden getirdiğimiz doğal taşların etrafına 25’e yakın bitki dikebiliyoruz. Seçtiğimiz bitkiler susuzluğa dayanabildiği için daha az bakım gerektiriyor. Hem görüntü olarak hem de su tasarrufu açısından etkili olan kaya bahçesi projemizi uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, “Manisalıların sıkça vakit geçirdiği parkların çehresini değiştirecek düzenlemeler yapıyoruz. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma programı uyguluyorlar. Şehre değer katan dokunuşlar yaparak, vatandaşlarımızın burada daha keyifli vakitler geçirmesini hedefliyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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