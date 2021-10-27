Emin Kaçar Spor Tesisleri amatörün yeni adresi oldu

Şehzadeler Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Emin Kaçar Spor Tesisleri, amatör liglerinin başlamasıyla birlikte amatör spor kulüplerinin yeni adresi oldu. Tesis, ligler başlayınca yaşanan antrenman sahası sıkıntısı nedeniyle amatör kulüplerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve saha sıkıntısına büyük ölçüde çözüm oldu.

Şehzadeler Belediyesi’nin ilçedeki amatör spor kulüplerinin hizmetine açtığı Emin Kaçar Spor Tesisleri, amatöre can suyu oldu. 1. Amatör, Süper Amatör ve BAL müsabakaları aynı anda başlayınca amatör spor kulüpleri için antrenman sahası bulmak zorlaştı. Bu süreçte açılan tesis, amatör spor kulüplerinden büyük ilgi gördü. Özellikle hafta sonlarında sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar ilgi gören tesiste, kulüpler antrenmanlarını yaparak müsabakalara hazırlanma imkanı buldu. Toplam 4 bin 60 metrekarelik bir alanda yapılan ve 1 milyon 416 bin TL’ye mal olan tesis, 40x60 metrelik sahası, soyunma odaları, duş alanları, malzeme odaları, idari binası ve aydınlatmalarıyla sporculara her türlü konforu sunuyor.



“Çocukluğumuzda böyle ortamlarda antrenman imkanı bulamadık”

Tesisi kullanan spor kulüpleri, kendilerine sağlanan imkan nedeniyle son derece mutlu. Tesiste antrenman yapan sporcuları adına duygularını ifade eden Yunusemre Belediyespor Altyapı Antrenörü Uğur Özdemir şöyle dedi: “Biz çocukluğumuzda böyle ortamlarda antrenman yapma imkanını hiçbir şekilde bulamadık. Öncelikle bu tesisi Manisa’ya kazandıran Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Kardeş ilçemiz zaten. Biz de Yunusemre Belediyespor olarak burada antrenman yapıyoruz. Bu ortamı bize oluşturan Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz.” dedi.



Cumhuriyet Kupası Turnuvasına ev sahipliği yapacak

Şehzadeler Belediyesi Emin Kaçar Spor Tesisleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, altyapı kulüpleri arasında düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Turnuvası’na da ev sahipliği yapacak.

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