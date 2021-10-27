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Akhisarspor'a kupa morali

DHA

Akhisarspor'a kupa morali


AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Kupada 3'üncü Lig'de kendisi gibi düşme hattında bulunan Bergama Belediyespor'u normal süresi 2-2 biten maçta uzatmada 4-2 yenmeyi başaran Akhisar, zor da olsa adını 4'üncü tura yazdırıp üzerindeki kazanamama stresini attı. Akhisarspor'da altyapı patentli Oğuzcan ilk golünü atarken, takımın en golcü ismi Bertuğ kupayı da boş geçmedi. Yusuf Cihat ise uzatmalarda duble yapıp Akigo'ya turu getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-10-27 12:08:05

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