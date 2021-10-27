Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, işlettiği atıksu arıtma tesislerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliği gereği enerji teşvikinden yararlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin işletmesini başarıyla sürdürüyor. İnşa edilen, ilçe ve belde belediyelerinden devralınan tesisleri tam kapasite işleten MASKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atıksu arıtma tesislerine verilen enerji teşvikinden bir kez daha faydalandı. Tesislerdeki enerji sarfiyatının yüzde 50’si kurum bütçesine geri kazandırıldı. Alınan enerji teşvikiyle kurum bünyesine yapılan katkı ile kazanan yine Manisa ve Manisalılar oldu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 17 ilçeye dev hizmetler götürdüğünü belirterek, “Evsel nitelikli atıksuların arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde verildiği tesislerimizi başarılı bir şekilde işletiyoruz. Yönetmelikteki hükümleri yerine getirmemiz dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atıksu arıtma tesisleri için bizlere sunmuş olduğu enerji teşvikinden faydalanmaya devam ediyoruz. Hem günümüz hem de geleceğimiz için çevremizi koruyan tesislerimizden gelen enerji teşviki sayesinde Manisa’mıza yeni yatırımlar yapabilmemize ve tasarrufta bulunmamıza imkan sağlıyor. Manisa’mıza böyle faydalı yatırımlar yapabiliyor olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tesislerimiz, idaremiz ve Manisa’mız için bir gurur kaynağıdır" dedi.

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