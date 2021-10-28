Melihat Gülses’ten Manisalılara ‘Cumhuriyet’ konseri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği, “Melihat Gülses Cumhuriyet Konseri” Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in katılımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Konsere, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, protokol mensupları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında, Cumhuriyetin ve cumhuriyetin kazanımlarının ülkemiz ve milletimiz için önemine vurguda bulunan Rektör Ataç, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ses sanatçısı Melihat Gülses ve sazları eşliğinde coşkulu bir şekilde geçen konsere, MCBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri de eşlik etti.

Konser sonunda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından ses sanatçısı Melihat Gülses’e çiçek takdimi gerçekleştirildi.

Melihat Gülses de Manisa’da olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu güzel şehirde Manisalılarla buluşmaktan son derece mutluyum. Muhteşem bir seyirci vardı. Dev bir koro oluştu. Bir taraftan Rumeli bir taraftan Selanik Türküleri, tangolar, harika bir akşam yaşadık. Tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını, bu vatan için kan veren, can veren herkese dualarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar.”

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