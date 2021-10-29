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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhur İttifakı toplantıda bir araya geldi

İHA

Cumhur İttifakı toplantıda bir araya geldi

Cumhur İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde Manisa'da bir araya geldi. Manisa Milletvekilleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanlarının yer aldığı toplantıda birlik beraberlik mesajları verilirken, Manisa'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki Milletvekilleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanlarını Taş Fabrika'da konuk etti. Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, Manisa'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

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