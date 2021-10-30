Yediği mantardan zehirlenen kadın öldü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mantar yemeği sonrası rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan R.G. (65) isimli kadın, mantar yedi. Yemeğin ardından rahatsızlanan kadın, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan R.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mantar yemeğinden şüphelenilen olayda, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için R.G.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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