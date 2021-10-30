Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,87 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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