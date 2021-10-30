Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 0 - Alanya Belediyespor: 3

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 30 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında Antalya temsilcisi Alanya Belediyespor'u konuk etti. Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen Jeopark Kula, 2125, 1325 ve 2225'lik sek skorlarıyla rakibine mağlup oldu.

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